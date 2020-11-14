На круглогодичных курортах Кубани начали обустраивать "зимние пляжи"

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Ряд муниципалитетов на круглогодичных курортах Кубани приступил к обустройству зимних зон отдыха для туристов, устанавливаются лавочки и беседки, написал в субботу в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Мы стараемся создать комфортные условия для круглогодичного отдыха. Поэтому главы некоторых курортных муниципалитетов уже начали обустраивать в межсезонье зоны отдыха - устанавливают лавочки, беседки, деревянные настилы. Чтобы наши гости могли отдохнуть на берегу, подышать морским воздухом, полюбоваться пейзажами", - написал Кондратьев.

По его словам, летний курортный сезон в крае официально закончился 1 ноября, но туристов и отдыхающих на побережье, по-прежнему, очень много.

"Уверен, такие места будут пользоваться популярностью не только у туристов, но и среди местных жителей. Курортным городам и районам стоит изучить такой опыт и организовать "зимние пляжи", - отметил он.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2019 году общий турпоток в нем составил порядка 17,3 млн отдыхающих, их доля в летние месяцы составила около 60%. С начала 2020 года Кубань приняла более 10,2 млн гостей. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.