ОНК не дали поговорить с подозреваемым в госизмене сотрудником "Аэрофлота"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы не смогли встретиться с подозреваемым в госизмене представителем "Аэрофлота" в Лондоне Дмитрием Федоткиным в СИЗО "Лефортово" из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС в субботу сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

"Сегодня члены столичной ОНК посетили столичное СИЗО "Лефортово". Мы попросили дать нам возможность пообщаться с Федоткиным. Однако его сотрудники изолятора к нам не вывели, мотивировав отказ тем, что он пребывает на карантине", - сказал правозащитник.

Он добавил, что в рамках мероприятий, направленных против распространения коронавирусной инфекции, наблюдателям запрещено посещать камеры. "Мы пока можем лишь попросить сотрудников СИЗО вывести к нам кого-то. Зайти и проверить камеры мы пока не можем", - отметил Мельников.

Лефортовский суд Москвы в среду арестовал Федоткина, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 30 суток, то есть до 10 января 2021 года. Он подозревается в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании. При этом Федоткин не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности. Вину он не признает. Согласно действующему законодательству, Федоткину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей.