В Коми приобретут два томографа для Сыктывкара и Воркуты

СЫКТЫВКАР, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Коми приобретут в ближайшее время два компьютерных томографа и установят их в Сыктывкаре и Воркуте, чтобы уменьшить очереди пациентов на исследования. До 2025 года будут заменены шесть устаревших томографов по федеральной программе модернизации первичного медицинского звена нацпроекта "Здравоохранения", рассказал в субботу глава республики Владимир Уйба.

"В октябре госсовет республики одобрил выделение более 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Деньги большие, но инфекция непростая. Мы видим большое скопление людей при прохождении компьютерной томографии. Дополнительно сейчас из этих средств выделяем на два компьютерных томографа. Один установят в Сыктывкаре, второй - в Воркуте. В перспективе, поскольку компьютерные томографы стареют, мы дополнительно до 2025 года будем менять шесть томографов по программе модернизации первичного звена здравоохранения", - рассказал Уйба, видеозапись его обращения к жителям Коми размещена на странице "ВКонтакте".

Средства также пойдут на улучшение лабораторной диагностики коронавируса, рассказал глава региона. "Единственный достоверный метод - это ПЦР-анализ. Такая лаборатория - сложная, первого и второго уровня защиты, отдельная вентиляция, отдельное шлюзование. Мы планомерно идем, чтобы увеличивать число этих лабораторий. Мы открыли такую в Ухте на 400 исследований в сутки и полностью покрываем потребности Ухты и Сосногорска. И еще две лаборатории запустили в работу в Усинске и в Эжве, идет заказ оборудования, ремонт, но это нужно делать, всплески ковида продолжаются, но и лаборатория делает исследования не только на ковид, а на любую инфекцию", - пояснил глава Коми.

Выделены также средства на текущий ремонт центральных районных больниц, условия в которых глава региона оценил во время поездок по региону. Сейчас идет ремонт в Удорской, в Княжпогостской, Вуктыльской ЦРБ и в медучреждениях Воркуты, где также проводится и модернизация.

В Сыктывкаре с понедельника, 17 ноября, заработает амбулаторный ковидный центр на базе поликлиники №3, где будут принимать только пациентов с коронавирусом. "Специально подобраны частные перевозчики такси, переболевшие коронавирусом. Они будут доставлять пациентов в этот центр и обратно, там же медикаменты будут выдаваться, чтобы минимизировать хождения пациента, его передвижения по городу и дополнительные заражения", - рассказал Уйба.

На 14 ноября в Коми подтверждено 16 828 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 284 случая. Выздоровели 11 846 человек, умерли 277 человек.