В пяти труднодоступных районах Коми запустят вертолетные перевозки в межсезонье

СЫКТЫВКАР, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Коми запустили вертолетные маршруты на период ледостава в пяти отдаленных и труднодоступных районах. В двух районах для доставки медиков и пациентов используют судна на воздушной подушке, рассказал в субботу глава Коми Владимир Уйба.

"Мы сохранили предприятие "Комиавиатранс" и за счет его вертолетных маршрутов готовность к таким перевозкам в период ледостава мы обеспечили полностью. В пяти районах - Усинском, Печорском, Вуктыльском, Ижемском, Усть-Цилемском - будут вертолетные перевозки на период ледостава. Вертолеты Ми-8 будут летать в труднодоступные населенные пункты. В том числе мы вновь запустили два вертолетных маршрута из Ухты в поселки Койю и Приуральский по настоятельным просьбам местных жителей", - рассказал Уйба, отвечая на вопросы жителей региона на странице правительства региона во "ВКонтакте".