В пяти труднодоступных районах Коми запустят вертолетные перевозки в межсезонье

СЫКТЫВКАР, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Коми запустили вертолетные маршруты на период ледостава в пяти отдаленных и труднодоступных районах. В двух районах для доставки медиков и пациентов используют судна на воздушной подушке, рассказал в субботу глава Коми Владимир Уйба.
"Мы сохранили предприятие "Комиавиатранс" и за счет его вертолетных маршрутов готовность к таким перевозкам в период ледостава мы обеспечили полностью. В пяти районах - Усинском, Печорском, Вуктыльском, Ижемском, Усть-Цилемском - будут вертолетные перевозки на период ледостава. Вертолеты Ми-8 будут летать в труднодоступные населенные пункты. В том числе мы вновь запустили два вертолетных маршрута из Ухты в поселки Койю и Приуральский по настоятельным просьбам местных жителей", - рассказал Уйба, отвечая на вопросы жителей региона на странице правительства региона во "ВКонтакте".
Для обеспечения транспортной доступности в Вуктыльском районе сейчас строится судно на воздушной подушке "Нерпа". Оно будет готово в марте следующего года и будет применяться для доставки медицинских бригад, пациентов в период непогоды, когда вертолеты лететь не смогут. Судно "Кайман" приобретено для сообщения с поселком Седкыркещ под Сыктывкаром, сообщил глава региона.
Много жалоб у жителей о наплавных и понтонных мостах, отметил Уйба. "Их сносит во время ледостава, приходится проводить спецоперации, ловить эти мосты и возвращать на место. На реках, где идет рыба на нерест, такие мосты мешают проходу рыбы. Мы наметили строительство пяти капитальных мостов: через реку Луза, поселок Коржинский в Прилузском районе, в поселке Мещура Княжпогостского района, а также в Сосногорском, Ижемском районах и Ухте. На следующей неделе в Москве, на транспортной неделе в России, я буду докладывать и просить включения в программу "Мосты России" строительство этих мостов", - сообщил глава республики.