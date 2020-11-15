В Мексике число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн

МЕХИКО, 15 ноября. /ТАСС/. Общее число заразившихся коронавирусом в Мексике достигло 1 003 253 с момента начала пандемии в республике в конце февраля. Такие данные обнародовал в субботу на пресс-конференции глава департамента укрепления здоровья Минздрава страны Рикардо Кортес Алькала.

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"В общей сложности анализы 1 003 253 человек дали положительный результат", - сообщил он.

За последние сутки в Мексике было лабораторно подтверждено 5 860 случаев инфицирования. Число умерших от вызываемого коронавирусом заболевания составляет 98 259, за минувшие 24 часа власти зарегистрировали 635 летальных исходов. Выздоровели к настоящему времени более 745 тыс. человек.

Загрузка больниц в среднем по стране составляет 33%. В отделениях интенсивной терапии доля коек, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких, достигает 27%.