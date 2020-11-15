Из аэропорта Красноярска впервые открыли чартерные рейсы в Танзанию

КРАСНОЯРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Прямые чартерные рейсы в Танзанию впервые открыли из аэропорта Красноярска.

"Это первые в истории аэропорта рейсы в Танзанию. Один выполняет авиакомпания Royal Flight, туроператор компания Corel, второй - авиакомпания AzurAir, туроператор AnexTour", - сообщили ТАСС в аэропорту.

Рейсы из Красноярска будут выполняться раз в десять дней на остров Занзибар.

С 1 августа власти России разрешили возобновить авиасообщение с тремя странами - Великобританией, Танзанией и Турцией. Ранее международные авиаперевозки были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Azur air чартерная российская авиакомпания, осуществляющая рейсы из 40 городов России по 29 международным направлениям. Под брендом Azur air работает с 2014 года. Royal Flight - российская авиакомпания, выполняющая пассажирские авиаперевозки. Базируется в аэропорту Шереметьево.

Аэропорт Красноярск имени Дмитрия Хворостовского (прежнее название Емельяново) построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м с пропускной способностью 2,5-5 млн пассажиров.