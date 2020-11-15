Эстонский альпинист Тыйво Сармет умер после заражения коронавирусом

ТАЛЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Лидер эстонского альпинизма, обладатель титула "Снежный барс", которым награждают покорителей высочайших гор на территории бывшего СССР, Тыйво Сармет умер в возрасте 76 лет. У него было диагностировано вызываемое коронавирусом заболевание, сообщил Эстонский клуб горных экспедиций в воскресенье.

По его информации, которую приводит агентство BNS, Сармет был многократным чемпионом Эстонии по походам и ледовым восхождениям, мастером спорта СССР. Сармет стал одним из 10 эстонцев, завоевавших альпинистский титул "Снежный барс". В 2003 году Сармет организовал экспедицию на Эверест, в ходе которой на вершину Джомолунгмы был впервые поднят эстонский флаг.

Он стал соавтором книги воспоминаний "Дневник Эвереста", о его экспедициях сняты два документальных фильма.

Режим ЧП действовал в Эстонии в связи с пандемией с 13 марта до 17 мая. Общее число инфицированных в стране достигло 7 637, умер 81 пациент.