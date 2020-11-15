Член "Справедливой России" Абубакар Арсамаков умер из-за коронавируса

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Член партии Центрального совета партии "Справедливая Россия", основатель и экс-президент Московского индустриального банка (МИнБанка) Абубакар Арсамаков умер от коронавируса в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на сайте "Справедливой России".

"Ушел из жизни наш товарищ, член Центрального совета Партии Справедливая Россия Абубакар Арсамаков. Он стал очередной жертвой коронавируса. Врачи боролись за его жизнь, но, к глубокому сожалению, спасти его не удалось", - приводятся в сообщении слова лидера партии Сергея Миронова.

Миронов отметил роль Арсамакова в становлении системы безналичных расчетов и банковской деятельности Южной Осетии, а также назвал его специалистом высшего класса.

Арсамаков был избран членом "Справедливой России" на IX съезде партии в 2017 году. С 1998 года являлся президентом МИнБанка. 22 января 2019 года ЦБ объявил о санации Московского индустриального банка, на тот момент занимавшего 33-е место по размеру активов среди российских банков. МИнБанк был создан в 1990 г. на базе Московского городского управления Промстройбанка СССР. Уставный капитал банка - 2,195 млрд рублей. В июле 2019 года ЦБ стал владельцем 99,99% акций санируемого МИнБанка.