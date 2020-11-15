Патриарх Кирилл в День памяти жертв ДТП совершил литию по погибшим в автоавариях

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День памяти жертв ДТП, в воскресенье, совершил литию по погибшим в автомобильных авариях в скиту святого благоверного князя Александра Невского близ Переделкино.

"Сегодня церковь поминает всех жертв дорожно-транспортных происшествий. <...> Я призываю всех вас сейчас помолиться, вспомнить, может быть, своих знакомых, а может быть, и близких, которые так закончили свой жизненный путь. Пусть Господь примет их души в небесное свое царство и сотворит вечную молитвенную о них память в наших сердцах", - цитирует его сайт Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх отметил, что среди жертв ДТП есть и священнослужители, и монашествующие, и большое количество верующих, но церковь молится "и о тех, кто вне нашей церкви, которые погибают в этих обстоятельствах".

"Не только в нашей стране, но и во всем мире огромное количество людей погибает в дорожно-транспортных происшествиях. Именно поэтому поминовение об этих жертвах включено в церковный календарь", - заключил он.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году и отмечается в третье воскресенье ноября. В этот день по благословению патриарха Кирилла РПЦ поминает жертв ДТП.