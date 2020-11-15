{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патриарх Кирилл в День памяти жертв ДТП совершил литию по погибшим в автоавариях

Патриарх отметил, что среди жертв ДТП есть и большое количество верующих, но церковь молится "и о тех, кто вне нашей церкви, которые погибают в этих обстоятельствах"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День памяти жертв ДТП, в воскресенье, совершил литию по погибшим в автомобильных авариях в скиту святого благоверного князя Александра Невского близ Переделкино.

"Сегодня церковь поминает всех жертв дорожно-транспортных происшествий. <...> Я призываю всех вас сейчас помолиться, вспомнить, может быть, своих знакомых, а может быть, и близких, которые так закончили свой жизненный путь. Пусть Господь примет их души в небесное свое царство и сотворит вечную молитвенную о них память в наших сердцах", - цитирует его сайт Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх отметил, что среди жертв ДТП есть и священнослужители, и монашествующие, и большое количество верующих, но церковь молится "и о тех, кто вне нашей церкви, которые погибают в этих обстоятельствах".

"Не только в нашей стране, но и во всем мире огромное количество людей погибает в дорожно-транспортных происшествиях. Именно поэтому поминовение об этих жертвах включено в церковный календарь", - заключил он.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году и отмечается в третье воскресенье ноября. В этот день по благословению патриарха Кирилла РПЦ поминает жертв ДТП.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
Грантовую поддержку Ростуризма получат 16 проектов из Мурманской области
На их реализацию направят 42 млн рублей
Читать полностью