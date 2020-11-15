Вакцинация "Спутником V" в Белоруссии может начаться в 2021 году

ТАСС, 15 ноября. Белоруссия может приступить к массовой вакцинации населения от коронавируса российской вакциной "Спутник V" в 2021 году, в воскресенье сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный врач Белоруссии Александр Тарасенко в интервью телеканалу "Беларусь-1".

По словам Тарасенко, выводы об эффективности российской вакцины будут сделаны после завершения исследований в конце ноября.

"В принципе, такое решение [о применении вакцины] уже имеется - предварительно на 2021 год", - сказал он. В первую очередь вакцинации будут подлежать медработники, педагоги и военнообязанные.

С 1 октября в республике началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Белоруссия стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования "Спутник V" после ее регистрации в России. По словам Тарасенко, все добровольцы, которым была введена вакцина "Спутник V", чувствуют себя нормально: "Никаких проблем среди населения, которому данная вакцина была введена, не отмечалось".

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину "Спутник V". Препарат разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне-июле.