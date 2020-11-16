Более 500 школьников на Камчатке обучаются дистанционно из-за коронавируса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Более 500 школьников Камчатки - около 1,5 % от общего числа учащихся всего полуострова - обучаются дистанционно из-за контакта с пациентами, заразившимися коронавирусом. Всего в настоящий момент на карантин в крае закрыты 26 школьных классов и 25 групп в детских садах, сообщила на оперативном совещании в понедельник зампред краевого правительства Виктория Сивак.

"533 ученика обучаются дистанционно - менее 1,5% школьников края. По коронавирусу полностью закрытых учреждений у нас нет. На карантин закрыты 26 классов в 23 школах и 25 групп в 14 детских садах. А также 25 групп в шести учреждениях профобразования", - сказала Сивак.

В настоящий момент в крае подтверждено более 6,6 тыс. случаев заражения коронавирусом - полуостров находится на втором месте в ДФО по количеству заболевших на 100 тыс. человек населения, уступая только Магаданской области.