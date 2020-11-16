В Хабаровском крае охватят 1,5 тыс. детей спортивно-оздоровительной программой

ХАБАРОВСК, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края в 2021 году начнут внедрять спортивно-оздоровительную программу под названием "Маугли" в 17 детских садах региона. Об этом ТАСС сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев.

Ранее генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) Сергей Ховрат заявлял, что оздоровительная программа для детей дошкольного возраста, действующая в Амурской области, на Сахалине и в Приморском крае, будет распространена с января 2021 года еще на три региона Дальневосточного федерального округа, включая Хабаровский край.

"Мы самым внимательным образом изучили опыт других дальневосточных регионов и, что для нас особенно важно, отзывы родителей. Поэтому, принято решение стартовать с программой "Маугли" с 2021 года. Пилотными станут 17 детских садов Хабаровска и Хабаровского района. Сначала охватим 1,5 тыс. детей от четырех до семи лет. Стоит задача сделать наших малышей гармонично развитыми с точки зрения физической активности", - сказал Дегтярев.

Программа "Маугли" разработана для детей дошкольного возраста и 10 лет апробировалась в городах центральной части России тренером-преподавателем по спортивной гимнастике Александром Петровым. В нее входят элементы и упражнения групп начальной подготовки детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва по спортивной гимнастике, художественной гимнастике, акробатике, спортивной аэробике. Она направлена на развитие ребенка, профилактику болезней и предупреждение травм.

На Дальнем Востоке реализация программы началась в сентябре 2019 года.