В Приморье водолазы возложили венок к судну, трагически затонувшему больше 100 лет назад

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Члены совместной экспедиции приморского отделения Русского географического общества (РГО) и клуба подводного плавания "Восток" возложили памятный венок к месту катастрофы парохода "Варягин" в Уссурийском заливе, которая унесла жизни почти 300 человек в 1906 году. Об этом в беседе с ТАСС рассказал председатель секции подводных исследований отделения РГО в Приморье Алексей Кондратюк.

В 1906 году в Уссурийском заливе, подорвавшись на русской мине, затонул пароход "Варягин". На нем погибли около 300 человек. Проводимые еще в дореволюционные времена попытки поднять на борт его груз успехом не увенчались.

"Администрация прапорщиков флота взяла в аренду у купца Варягина пароход, носивший его имя. Его использовали для перевозки людей и грузов в бухту Кангуаз, сейчас она называется Суходол. В злополучный день 20 октября по новому стилю, в 1906 году, он вышел из порта Владивосток, взяв на борт около 300 человек и груз, но, выйдя в Уссурийский залив, нарвался на мину. Затонул пароход почти моментально, за 1,5 минуты, унеся с собой жизни почти всех пассажиров. Мы к нему ранее уже опускались, и вот в начале ноября снова добрались до места и возложили памятный венок в честь трагедии", - рассказал Кондратюк.

Он добавил, что судно само по себе представляет большой интерес для исследователей, так как, согласно архивным данным, на борту перевозился груз золота на 60 тыс. рублей, а также загадочный "особо ценный груз". Правда теперь, по словам собеседника, осмотреть эти ценности, даже если они до сих пор на дне, практически невозможно.

"Обычно мы погружались к нему в холодное время года, когда вода была достаточно прозрачная. А в этот раз на дне было очень мутно из-за выноса грунта и пыли со стороны строящегося в нескольких километрах нового угольного терминала. Там идут дноуглубительные работы. Сравнивая эхограммы прошлых лет, можно утверждать, что судно постепенно зарастает илом: сейчас видны только носовая часть и верх надстройки, а корма и трюмы уже полностью поглощены илом. Так что добраться до сокровищ, если они там и есть, уже нет никакой возможности", - рассказал председатель секции подводных исследований.

По его словам, российское законодательство не дает права трогать подобные суда, только осматривать снаружи.