Власти Алжира усилили ограничительные меры для борьбы с коронавирусом

"Эти дополнительные меры, направленные на защиту здоровья граждан и их предохранение от любого риска распространения коронавируса, будут претворяться в жизнь постепенно, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации", - цитирует коммюнике канцелярии премьера информационное агентство Algerie Press Service.

В соответствии с решением властей в 32 из 48 провинций страны, включая столичный регион, сроком на 15 дней устанавливается комендантский час с 20:00 до 05:00. Главы провинций имеют право после получения согласия от компетентных органов принимать все меры, которых требует санитарная ситуация. Речь идет в том числе о "возможности установления или изменения длительности комендантского часа в одном или нескольких муниципалитетах, населенных пунктах или районах, где появляются очаги заражений.

В субботу вечером представитель правительственного научного комитета по мониторингу распространения коронавируса Джамель Фурар сообщил, что количество новых случаев заражения за минувшие сутки в Алжире составило 844, общее число инфицированных по всей стране достигло 66 819, количество летальных исходов - 2 139. В общей сложности в стране выздоровели 44 199 человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Алжире был зафиксирован 25 февраля. В последние дни в стране отмечается постепенное повышение суточных показателей заражения.