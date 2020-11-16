В Еврейской автономии все территории освободились от паводков

ТАСС, 16 ноября. Все подтопленные территории Еврейской автономной области освободились от паводков. Всего в зоне ЧС находилось 1 385 домов, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Сложнее всего вода уходила с территории Смидовичского района, где до последнего подтопленными оставались дачные участки в поселке Приамурский. В настоящее время от паводка полностью освободилась вся территория Еврейской автономии", - говорится в сообщении.

Комиссии обследовали 514 жилых помещений, из них утраченными признаны 374 помещения, 110 подлежат капитальному ремонту, 30 пригодны для проживания.

В августе-сентябре 2020 года в зону подтопления попали город Биробиджан, а также Смидовичский, Ленинский и Биробиджанский районы. Было подтоплено больше 4 тыс. приусадебных и дачных участков, 6 социально значимых объектов, 57 участков дорог, более 10 тыс. га сельскохозяйственных площадей. Правительство ЕАО оценило в 2 млрд рублей федеральную помощь, которая нужна региону для ликвидации последствий паводков.