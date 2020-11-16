В Красноярске впервые с апреля ввели режим "черного неба"

КРАСНОЯРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий, известный среди горожан как режим "черного неба", ввели в Красноярске на двое суток, до вечера 18 ноября, сообщило в понедельник Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Режим НМУ введен в Красноярске в шестой раз с начала 2020 года. В последний раз он действовал 27-29 апреля.

"С 18 часов (14:00 мск) 16 ноября 2020 года до 19 часов (15:00 мск) 18 ноября 2020 года на территории г. Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

По данным краевого Министерства экологии и рационального природопользования, в минувшие выходные датчики территориальной сети наблюдения фиксировали превышения по мелкодисперсной пыли до 2 ПДК и превышение по диоксиду азота до 2,3 ПДК в нескольких районах краевого центра. В среду ожидается усиление ветра. Это рассеет загрязняющие вещества, которые скопились в приземном слое.

В дни НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.