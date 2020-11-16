ЕСПЧ подтвердил получение жалобы от вдовы Литвиненко против России

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Вдова бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России, суд получил соответствующее заявление. Об этом сообщили корр. ТАСС в ЕСПЧ в понедельник.

"Суд получил обращения сторон. К настоящему моменту и на данном процедурном этапе никакого решения по содержащимся в жалобе данным не принято", - заявил представитель суда в ответ на просьбу уточнить, принят ли иск к производству.

В воскресенье газета The Guardian сообщила, что Марина Литвиненко подала жалобу в ЕСПЧ, в которой требует взыскать с Москвы €2 млн в качестве компенсации за недополученную прибыль, на которую она и ее супруг могли бы рассчитывать, если бы Александр Литвиненко не умер в 2006 году. Помимо этого, она требует у суда наложить на РФ взыскание в размере €1,5 млн в качестве штрафных убытков.

Как уточняет издание, этот иск поставит перед ЕСПЧ сложный юридический вопрос, так как суду в Страсбурге придется высказаться по поводу принципа экстерриториальной юрисдикции, то есть когда одно государство, как утверждают истцы, совершает убийство на территории другого государства. В статье отмечается, что британское правительство отказалось напрямую поддержать иск Марины Литвиненко, частично поступив так по тем соображениям, что это может негативно отразиться на том, как суд в будущем будет подходить к рассмотрению британских исков.