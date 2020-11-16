Дистанционную форму обучения выбрали менее 1% школьников Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Временный переход на дистанционное обучение выбрали 0,3% от всех школьников Ленинградской области. Таким правом могут воспользоваться контактировавшие с заразившимся коронавирусом или проживающие с пожилыми, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Всего 517 школьников области, что составляет 0,3% от всего количества учеников, выбрали временный переход на дистанционное обучение. Напомним, с 16 ноября ученики могут оставаться дома и продолжать посещать уроки, подключаясь к ним онлайн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что возможность выбрать дистанционную форму обучения предоставили, прежде всего, детям, которые контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией, болеют в легкой форме, проживают вместе с пожилыми либо имеющими хронические заболевания родственниками.

В Санкт-Петербурге дети также имеют возможность по желанию перейти на дистанционное обучение. Для этого родителям нужно написать соответствующее заявление.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 14 109 человек, выздоровели 8 419, умер 121.