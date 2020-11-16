Побережье в природном заказнике в Кронштадте окрасили в зеленый цвет безопасные водоросли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Берег Финского залива окрасился в необычный зеленый цвет из-за скопления водорослей в природном заказнике Западный Котлин в Кронштадте в Петербурге, специалисты отмечают, что поводов для опасений нет, сообщили в понедельник в пресс-службе комитета по природопользованию города.

"По информации из средств массовой информации, рядом с заказником Западный Котлин, в районе форта Риф петербурженка обнаружила загрязнение неестественного зеленого цвета. Для проверки информации была направлена экологическая аварийная служба. В районе форта Риф загрязнений обнаружено не было, однако, как выяснилось впоследствии, подобная картина наблюдалась вблизи побережья форта Шанц. По результатам осмотра специалисты отметили, что предмет для опасений жителей отсутствует - загрязнение вызвано естественным процессом скопления сине-зеленых водорослей", - сообщили в пресс-службе.

Налеты отмерших водорослей скопились у форта Шанц в заказнике после замерзания луж в углублениях.

Информацию о зеленом цвете побережья опубликовали в соцсетях очевидцы. Пользователи делились фотографиями берега и мертвых моллюсков. В комитете пояснили, что на побережье нет скопления погибших животных, оно усеяно пустыми раковинами. Раковины к берегу регулярно приносят волны. Моллюсками также питаются птицы, которые оставляют пустые раковины.

Форт Шанц является объектом культурного наследия народов России федерального значения, он был основан в 1706 году. Форт расположен на территории природного заказника "Западный Котлин", который занимает всю северо-западную часть острова Котлин. На территории заказника находятся природные стоянки перелетных птиц, произрастает более 300 видов сосудистых растений.