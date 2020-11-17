Госдума рассмотрит законопроекты о развитии территорий и о продлении дачной амнистии

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о комплексном развитии территорий, предусматривающий реконструкцию жилищного фонда, а во втором основном чтении - продление дачной амнистии до 1 марта 2026 года.

Законопроект о комплексном развитии территорий был внесен группой сенаторов и главой комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгением Москвичевым. Он дает возможность проводить реконструкцию жилья во всех регионах РФ при согласии 2/3 собственников или нанимателей квартир в многоквартирном доме. Регионы будут наделены полномочиями по определению порядка формирования и утверждения адресных программ, а также технических характеристик многоквартирных домов, которые могут быть включены в эти программы. Допускается привлечение средств инвесторов.

При этом законопроект распространяется не на весь город, а на его отдельные участки. Решения о расселении жилья в рамках комплексного развития территорий будут принимать исключительно региональные власти. На руководителей регионов возлагается ответственность по соблюдению всех норм, которые прописаны в законопроекте.

Правительство, профильный комитет по транспорту и строительству, комитеты-соисполнители ранее поддержали законопроект, при этом в ряде заключений было указано, что его реализация может потребовать дополнительных расходов бюджета.

О дачной амнистии

Также запланировано второе чтение о продлении до 1 марта 2026 года дачной амнистии. Его авторами выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов, включая первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака.

Речь идет о продлении действия упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома, который должен закончить действие 1 марта 2021 года. После этого правообладатели участков должны будут воспользоваться порядком, вступившим в силу с 4 августа 2018 года, и уведомить уполномоченный орган местного самоуправления о начале и завершении строительства объекта ИЖС или садового дома для принятия решения о согласовании параметров дома и направлении документов в Росреестр.

Законопроектом амнистия продлевается на пять лет. Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости.