BioNTech планирует запросить разрешение на использование своей вакцины от COVID-19 в США

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Германская фармацевтическая компания BioNTech планирует уже в пятницу обратиться к властям США за экстренным разрешением на применение вакцины от нового коронавируса, разработанной совместно с американской корпорацией Pfizer. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, выступая перед журналистами в Белом доме.

"И теперь партнер Pfizer - [фирма] BioNTech - объявила о том, что завтра (в пятницу - прим. ТАСС) она намерена подать заявку с целью получения разрешения на экстренное применение [вакцины] в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов [США]", - сказал Азар.

Как он при этом отметил, американское правительство рассчитывает, что в ближайшее время такое обращение последует и от компании Moderna, которая создает собственную вакцину от COVID-19. "Мы бы ожидали, что Moderna вскоре тоже подаст [аналогичную] заявку", - заявил глава Минздрава США.

Ранее американская администрация направила компании Johnson & Johnson $456 млн на разработку вакцины от коронавируса, Moderna получила на эти цели из бюджета США $486 млн. Еще $1,2 млрд были предоставлены компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются фирмы Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация США вложила в эти проекты $12 млрд.

9 ноября BioNTech и Pfizer опубликовали промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. Согласно этим выводам, риск заразиться коронавирусом после применения их вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Ранее на этой неделе также стало известно, что вакцина против коронавируса от Moderna на третьем этапе испытаний показала эффективность на уровне 94,5%.

Президент США Дональд Трамп пообещал 13 ноября, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов в скором времени одобрит один из разрабатываемых в США препаратов. К апрелю следующего года вакцина будет доступна для всего населения страны, заверил Трамп.