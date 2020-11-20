Федеральный центр выделил Ульяновской области 3,8 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

УЛЬЯНОВСК, 20 ноября. /ТАСС/. Дополнительное финансирование на общую сумму 3,8 млрд рублей выделили из федерального бюджета Ульяновской области на преодоление последствий пандемии. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе губернатора региона Сергея Морозова.

"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и преодоления последствий пандемии Ульяновской области из федерального бюджета выделена дополнительная финансовая помощь в общей сумме 3,8 млрд рублей", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что большая часть средств была направлена на отрасль здравоохранения - свыше 2 млрд рублей. "Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 492 млн рублей направлена на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией", - добавили в пресс-службе.

Сумма межбюджетных трансфертов из Резервного фонда правительства РФ составила почти 1,1 млрд рублей. Она направлена на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с коронавирусом и лицам из категории риска. "На закупку средств индивидуальной защиты, обеспечение необходимого охвата тестированием на выявление новой коронавирусной инфекции, обеспечение транспортного обслуживания пациентов и медицинских работников, укрепление материально-технической базы медицинских организаций выделено 131,5 млн рублей", - пояснили в пресс-службе.

Собеседница агентства также отметила, что 46,3 млн рублей предназначены для приобретения лекарственных препаратов пациентам с коронавирусом, проходящих лечение амбулаторно. "Более 16 млн рублей выделены на приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций, 15,7 млн рублей - на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции", - отметила она.

Еще 120,5 млн рублей из этой суммы направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства. "В ближайшее время ожидается распределение третьего транша данной дотации и четвертого - по итогам 2020 года", - уточнили в пресс-службе.

О ситуации в регионе

По данным регионального оперативного штаба, в Ульяновской области подтверждено 25 155 случаев коронавируса, выздоровели 20 884 человека. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, умерли 309 пациентов с подтвержденной инфекцией.