Еще 16 вывезенных из Сирии детей передадут родственникам в Дагестане после обследования

МАХАЧКАЛА, 20 ноября. /ТАСС/. Еще 16 детей, ранее вывезенных из Сирии, в ближайшее время передадут родственникам в Дагестане после обследования и получения медицинского заключения о состоянии их здоровья, в настоящее время дети и их родственники находятся в Москве, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова.

Самолетом Воздушно-космических сил России 13 ноября на родину был возвращен 31 российский ребенок из Сирии. 18 ноября родственникам передали восемь детей. Ранее в пятницу в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка сообщили, что родственникам переданы еще семеро детей из Дагестана и Чеченской Республики.

"В настоящее время 16 наших детей находятся в московской детской клинической больнице. Их привезут [в Дагестан], в основном, в понедельник и во вторник <…> Все родственники уже в Москве, они ждут выписки детей после заключения врачей", - сказала Ежова.

По ее словам, возраст детей - от 3,5 до 16 лет, после возвращения в республику за ними закрепят специалистов, которые будут сопровождать процесс реабилитации и социализации детей, с ними будут работать педагоги, при необходимости - психологи.

Также детский омбудсмен отметила, что еще до возвращения каждого ребенка проводится работа по поиску родственников или законных представителей, выясняется, в каких условиях предстоит находиться ребенку. "Пока мы не найдем родственников, пока мы не знаем, с какими людьми мы будем контактировать, речи о привозе ребенка нет", - добавила она.

Возвращение на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. В 2017 году при аппарате детского омбудсмена была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий.