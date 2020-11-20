Власти Чувашии увеличили долю свободных коек для пациентов с коронавирусом

ТАСС, 20 ноября. Доля свободных коек для пациентов с коронавирусом в Чувашии увеличена с 5% до 15%. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой министерства здравоохранения республики.

В среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщила, что более 95% коек для пациентов с коронавирусом заняты в трех регионах России - Орловской области, Севастополе и Чувашии.

"Процент свободного коечного фонда в республике составляет 15,2. На сегодня свободных коек - 462", - отмечается в сообщении.

На данный момент в Чувашии развернуто 3 040 коек для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него, что составляет 33,2% от общего коечного фонда. С 20 ноября в резерве организуются 240 коек в санатории "Чувашиякурорт". Кроме того, организован стационар для долечивания пациентов на базе Цивильской центральной районной больницы.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов 20 ноября на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в республике сообщил, что также организованы провизорные койки в приемно-диагностических отделениях в крупных медицинских организациях республики и ковидных госпиталях и специализированные койки хирургического, травматологического, неврологического профиля для оказания соответствующей помощи при сочетании с коронавирусом в больнице скорой медицинской помощи.

"Имеющийся коечный фонд вполне достаточен на сегодняшний день. Главное подспорье - это амбулаторное лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Усиление амбулаторного сегмента сегодня позволяет нам снизить нагрузку на коечный фонд, созданный в республике", - приводятся слова Степанова в сообщении.