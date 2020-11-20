Фестиваль идей и технологий открылся в Казани в онлайн-формате

КАЗАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Фестиваль идей и технологий Rukami, один из ключевых проектов кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ), открылся в пятницу в Казани в онлайн-формате, сообщает корреспондент ТАСС.

"Это замечательный фестиваль, который собирает любителей технического творчества, причем независимо от возраста - от пяти [лет] и дальше. Я знаю по прошлому году, у нас самый старший участник этого фестиваля был в возрасте 82 лет, его мастер-класс имел огромный успех", - сказала на церемонии открытия замминистра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллина.

Площадки фестиваля, проводимого с 20 по 22 ноября, поделили на три эпохи. Это "Мейкеры 1.0" - простейшие мастер-классы, такие как скрапбукинг, лепка из глины, работа на гончарном круге, миниатюрная живопись, "Мейкеры 2.0" - мастер-классы по программированию и авиамоделированию и "Мейкеры 3.0" - соревнования роботов, знакомство с городами будущего.

"Очень важно для современной молодежи и старшего поколения соприкоснуться, воочию увидеть, ощутить веяния нового технологического уклада. Пятый-шестой технологические уклады - это [происходит] уже сегодня, это не будущее, это уже сейчас. Поэтому очень хорошо, что условиями фестиваля предусмотрены три площадки, три направления, три времени - это вчера, сегодня и будущее, так как не зная, что было вчера, невозможно заглянуть в будущее", - сказал на мероприятии проректор Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева Алексей Лопатин.

Первый фестиваль идей и технологий в Казани прошел 15-16 июня 2019 года. Он собрал более 4 тыс. посетителей и стал самым масштабным мероприятием по техническому творчеству в республике.

Rukami - это некоммерческий проект, инициированный АО "РВК" и реализуемый Фондом поддержки проектов НТИ. Проект утвержден Советом при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России в 2018 году как ключевой проект по реализации дорожной карты кружкового движения Национальной технологической инициативы. Проект направлен на привлечение молодежи и широкой аудитории к техническому творчеству, созданию собственных проектов в кружках. В прошлом году участниками конкурса региональных операторов стали более 50 команд из разных регионов России, тогда право провести фестивали Rukami получили операторы из 10 городов.