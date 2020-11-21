На форуме "Уроки Нюрнберга" представили документы о преступлениях нацистов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Многотомный сборник архивных документов "Без срока давности" представили в пятницу в рамках международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга" в Музее Победы.

"Серия включает 23 тома, 22 из них посвящены отдельным регионам, где оккупанты совершали преступления против мирного населения. В книгах приводятся материалы, посвященные преступлениям против личности, детства, наций, а также воспоминания очевидцев злодеяний, совершенных нацистами и коллаборационистами", - сообщает пресс-служба музея.

При подготовке использовали около 7 тыс. документов, 5 735 документов вошли в тома. Их представили 47 региональных архивов, три федеральных архива, ведомственные архивы, около 30 архивов музеев, в работу над сборником вовлекли более десяти вузов.

Цель проекта "Без срока давности" - сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. Проект включает большой историко-архивный блок - выявление и рассекречивание архивных документов, подготовка сборников и выставок.

Форум "Уроки Нюрнберга", приуроченный к 75-летию начала Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками, проходит в Москве в Музее Победы 20 и 21 ноября. Форум посвящен сохранению исторической памяти о роли Нюрнбергского процесса в установлении современного миропорядка.