Автобусы и аэропорт в Приморье продолжают работать с перебоями после снегопада

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Часть междугородних автобусов и авиарейсов отменена в Приморье утром в субботу после прошедших в крае ледяного дождя и сильного снегопада, следует из данных на табло автовокзала и аэропорта.

Согласно информации на сайте автовокзала Владивостока, на утро отменены 44 междугородних автобусных рейса, в том числе в Славянку, Уссурийск, Находку и Дальнегорск. На онлайн-табло аэропорта Владивосток отменены вылеты в местные аэропорты Кавалерово и Терней. Также аэропорт не сможет принять самолеты из Петропавловска-Камчатского, Ташкента, с задержкой прибывает рейс из Иркутска.

При этом, как сообщили ТАСС в региональном железнодорожном перевозчике "Экспресс Приморья", электрички возобновили движение почти по всем маршрутам. "В Приморье электрички вернулись на маршруты. Отменены только рейсы чуркинского направления [на мыс Чуркин во Владивостоке]", - сообщил представитель компании. В пятницу из-за обледенения контактной сети и обрыва коммуникаций связи были отменены 14 электричек и все скорые электропоезда, курсирующие по маршруту Владивосток - Аэропорт Кневичи.

В ночь с 18 на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. В пятницу в Приморье ввели режим ЧС регионального уровня.

В течение двух последних дней по погодным условиям внутрикраевые авиарейсы полностью отменились, рейсы в другие города России вылетали с задержкой. Количество отмененных автобусных рейсов достигало 70 в день.

В новость внесены изменения (04:05 мск) - приводится информация о движении электричек в третьем абзаце.