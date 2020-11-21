Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,04

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 1,04, в Москве - до 0,99, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Только в двух из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших показатель остается меньше единицы - в Москве и Ростовской области (0,99).

В Ханты-Мансийском автономном округе коэффициент составляет 1, в Красноярском крае, Иркутской и Воронежской областях - 1,02, в Нижегородской - 1,06, в Московской и Свердловской - 1,09.

В Санкт-Петербурге, несмотря на подъем заболеваемости, показатель продолжает медленно снижаться. В субботу он опустился до 1,18.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.