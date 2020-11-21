В Улан-Удэ прошла церемония прощания с первым президентом Бурятии

ТАСС, 21 ноября. Церемония прощания с первым президентом Республики Бурятия Леонидом Потаповым состоялась в субботу в Улан-Удэ, гражданская панихида транслировалась региональным телевидением. Об этом сообщается на сайте республиканского правительства.

"Сегодня, 21, ноября, в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоялась церемония прощания с первым президентом Республики Бурятия Леонидом Потаповым. Проводить его в последний путь пришли родные, друзья, коллеги, государственные и общественные деятели. На гражданской панихиде присутствовали дети Леонида Васильевича Алексей и Татьяна", - говорится в сообщении.

Потапов, руководивший республикой с 1994 по 2007 год, умер 12 ноября на 86-м году жизни. Примерно за неделю до этого он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Леонид Потапов родился 4 июля 1935 года в поселке Уакит в Бурятии. Окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, Иркутский институт народного хозяйства, работал на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе, в Бурятском обкоме КПСС.

В 1987 году ЦК КПСС направил Потапова в Туркменскую ССР, где он занимал посты председателя Марыйского облисполкома, заместителя председателя Верховного совета Туркменской ССР. В апреле 1990 года Потапова на альтернативной основе избрали первым секретарем Бурятского обкома партии, а в октябре 1991 года - председателем Верховного совета Бурятской АССР. В 1994 году он победил на всенародных выборах и стал первым президентом - председателем правительства Республики Бурятия, в 1998 и 2002 годах он переизбирался на второй и третий сроки. В последние годы Потапов работал в Бурятском научном центре Сибирского отделения РАН.