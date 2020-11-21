Около 10 тыс. человек приняли участие в историческом квесте "За пределами"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Международный исторический квест "За пределами" состоялся в субботу в сетевом формате. Зрителями его трансляции на YouTube стали около 10 тыс. человек.

Квест "За пределами" основан на архивных документах и воспоминаниях ветеранов. Он посвящен событиям Второй мировой войны и 75-летию начала Нюрнбергского процесса.

"Источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что 21 ноября 2020 года произойдет захват медиа пространства и на всех коммуникационных площадках мира выйдет обращение, оправдывающее главное преступление ХХ века, что может стать началом пропаганды нацизма и иметь непоправимые последствия. Участникам квеста - членам международного журналистского сообщества - предстоит это предотвратить", - говорится в описании квеста на официальном сайте.

Игра, начавшаяся в 15:00 по московскому времени, была доступна с параллельной трансляцией и переводом на русском, английском, французском и испанском языках. Квест вел телеведущий Дмитрий Губерниев, а его специальным гостем стал актер Стивен Сигал. Результаты квеста, сообщается на странице организаторов - Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в социальной сети "ВКонтакте", будут опубликованы 1 декабря. Призом для победителей станет путешествие в один из регионов России в 2021 году.

Заявки на участие в квесте подали свыше 1,5 тыс. команд из разных субъектов Российской Федерации, а также из-за рубежа. Лидерами по количеству участников внутри России стали Московская область, Москва, Кемеровская область, Курская область и Астраханская область. За границей больше всего участников зарегистрировалось в Киргизии, Узбекистане, Латвии, Белоруссии и Ливане. Участвовать можно было с 14 лет как индивидуально, так и в составе команды из 2-6 человек.

Партнерами мероприятия выступили более 30 крупных общественных организаций как в России, так и за рубежом, в том числе - польские, немецкие и французские музеи. Также в создании квеста приняли участие Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений, Всемирный координационный совет соотечественников, Российское историческое общество, Государственный центральный музей современной истории России, Национальный совет молодежных и детских объединений России и Русская гуманитарная миссия.