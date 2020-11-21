В Североморске заканчивают строительство медцентра Минобороны на 100 коек

МУРМАНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Строительство многофункционального медицинского центра Министерства обороны РФ на 100 коек завершается в Североморске Мурманской области, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"В Североморске завершается возведение многофункционального медицинского центра, возводимого Минобороны России. Строительство многофункционального медицинского центра на 100 койко-мест в Североморске ведется по поручению президента России. Здание выполнено с применением монолитных армированных стен. Необходимость усиления стен обусловлена размещением в данном медицинском центре специализированного отделения радиологии, в других построенных медцентрах такого отделения нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уже завершено устройство монолитного каркаса здания и кровли, монтаж оконных блоков и внутренних инженерных сетей, остекление витражей главного корпуса. В настоящее время идет внутренняя чистовая отделка, монтаж системы вентиляции и медицинских газов и благоустройство территории. На строительной площадке объекта задействовано более тысячи человек и 70 единиц техники, работы ведутся круглосуточно в несколько смен. Сроки ввода в эксплуатацию объекта не называются.

По информации правительства, в новом медучреждении будут развернуты приемное и инфекционное отделения, лаборатория с кабинетами иммуно-ферментного и химико-токсилогического анализа, рентгенодиагностики и ультразвуковой диагностики, эндоскопический кабинет. Центр будет укомплектован компьютерным томографом, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов посетил регион в субботу, он проинспектировал ход строительства медцентра. Вместе с ним на стройплощадке побывал глава Мурманской области Андрей Чибис. Он назвал строящийся госпиталь стратегическим объектом.

"Это уникальный объект для флотской столицы, для региона и Российской Федерации, долгожданный для Североморска. Важно, что такой стратегически важный объект строится в сложное время пандемии", - приводит пресс-служба слова Чибиса.

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области

В связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом власти региона продлили введенные ранее ограничения на проведение спортивных соревнований и приостановку деятельности развлекательных учреждений до особого распоряжения, стационарные отделения учреждений социальной сферы переведены на круглосуточный закрытый режим работы.

По информации оперативного штаба, на утро субботы в Мурманской области выявлено 268 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся составляет 24 907. При этом 21 122 пациента выздоровели, 3 362 - находятся на лечении, 423 человека умерли.