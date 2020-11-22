Междугородное транспортное сообщение в Приморье нарушилось после циклона

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Транспортное сообщение между городами Приморья нарушилось после прохождения циклона, который принес в регион ледяной дождь. По данным, размещенным на сайте автовокзала Владивостока, в воскресенье отменилось более 30 рейсов.

Согласно информации автовокзала Владивостока, 22 ноября отменен 31 междугородный автобусный рейс, в том числе на Уссурийск, Находку, Преображение и Артем, который находится в 45 км от Владивостока.

По данным табло аэропорта, отменен и вылет авиарейса на северо-восток Приморья, в поселок Терней. Также аэропорт не сможет принять самолеты из Иркутска, Петропавловска-Камчатского и Москвы. "По внутрикраевым авиаперевозкам планируются рейсы в Кавалерово и Преображение. В Терней, Единку и Дальнегорск отменены по непогоде и снегу", - сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, отметив, что аэропорт работает в штатном режиме.

Автомобильное движение по мосту между Владивостоком и островом Русский (входит во Владивостокский городской округ) в субботу перекрыто, из-за падения льда с вант на проезжую часть. Организовано паромное сообщение, планируется, что автотранспорт сможет возобновить движение по мосту 22 ноября, не ранее 17:00 (10:00 мск). По официальным данным на острове Русский проживает около 5 тыс. человек. Кроме того, там располагается Дальневосточный федеральный университет, в котором учатся более 21 тыс. человек.

По информации краевого Минтранса, в настоящее время осуществляются морские пассажирские перевозки на острова Попова, Рейнеке и Путятин. Полностью восстановлены пригородные железнодорожные пассажирские перевозки.

В ночь с 18 на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. В пятницу в Приморье введен режим ЧС регионального уровня. В четверг и пятницу по погодным условиям внутрикраевые авиарейсы были полностью отменены, рейсы в другие города России вылетали с задержкой, количество отмененных автобусных рейсов достигало 70 в день.