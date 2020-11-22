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Синоптики прогнозируют снег и порывистый ветер в Москве 22 ноября

Днем в столице ожидается от двух градусов мороза до нуля

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, порывистый ветер со снегом, местами метелью ожидаются в Москве 22 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе от двух градусов мороза до нуля, ночью сохранится такая же погода. В Подмосковье дневная температура будет колебаться от четырех градусов мороза до одного градуса тепла, ночная - от минус пяти до нуля.

Ветер южный, 5-10 м/c. Местами порывы ветра могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление в регионе составит около 757 мм ртутного столба.

На 22 ноября Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с сильными порывами ветра.

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