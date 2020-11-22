Кабмин снял ограничения на въезд в Россию членов семей иностранных спортсменов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ сняло ограничения на въезд в Россию членов семей иностранных спортсменов. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано в воскресенье на сайте кабмина.

"Члены семей иностранных спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры смогут вновь приезжать в Россию", - говорится в сообщении. Для въезда в страну им достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, тип которой соответствует цели поездки, отметили в кабмине.

Кабмин РФ в августе 2020 года снял ограничения на въезд в Россию иностранных тренеров и спортсменов, которые с марта не могли приезжать в страну из-за распространения коронавируса. В мае ограничение сняли для тех, кто заключил трудовой договор с российской организацией.