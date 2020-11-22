На Ставрополье составят портрет врача из тысяч благодарностей от жителей и туристов

ПЯТИГОРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Акция благодарности российским докторам, на которой составят портрет врача из тысяч благодарностей медикам от местных жителей и туристов, пройдет в Железноводске Ставропольского края. Об этом сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

"В Железноводске стартует акция благодарности российским докторам. Каждый желающий сможет прийти в штабы акции, которые мы разместим в курортной и жилой части города, и написать слова благодарности врачам России, которые всегда на передовой сражаются за жизни и здоровье наших близких. Затем все записки с благодарностями мы объединим в огромное панно, в центре, которого будет портрет доктора, сформированный из тысяч записок", - сказал Моисеев.

Он отметил, что старт акции намечен на 1 декабря. В этот день в курортном городе откроются штабы акции.

"Презентация полотна пройдет 11 января в День освобождения Железноводска от немецко-фашистских захватчиков", - добавил собеседник агентства.