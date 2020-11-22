Два победителя конкурса чтецов Корана из Карачаево-Черкесии получили путевки в хадж

ЧЕРКЕССК, 22 ноября. /ТАСС/. Два жителя Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) стали победителями республиканского конкурса чтецов Корана и получили путевки в хадж. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье первый замминистра КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Ислам Хубиев.

"Желающих принять участие в конкурсе было очень много. Но в этом году Карачаево-Черкесский республиканский конкурс "Лучший чтец Священного Корана" прошел не в таком широком формате, как проводился обычно, в связи с эпидемиологической ситуацией. В конкурсе приняли участие 30 лучших чтецов со всех городов и районов КЧР. Самыми сильными стали Марат Дотдаев и Расул Эркенов из Карачаевского района, они получили приз от главы КЧР Рашида Темрезова путевки в хадж", - сказал Хубиев.

Конкурс прошел в мечети села Дружба. Жюри оценивало грамматику и произношение участников, также конкурсанты отвечали на специальные вопросы. Участники были разделены на пять возрастных категорий, отдельно была определена группа профессиональных чтецов. Самому юному участнику исполнилось семь лет, самому возрастному - 82 года. В каждой группе были определены три призовых места, победители в номинациях получили по 50 тыс. рублей, обладатели второго места - 35 тыс. рублей, третьего - 20 тыс. рублей, Также Духовное управление мусульман КЧР подготовило особые подарки для призеров - Коран и специально изготовленные сувениры. На конкурсе строго соблюдались санитарно-эпидемиологические требования - все были в масках, соблюдалась социальная дистанция.

Хубиев добавил, что проведение такого рода мероприятий стимулирует жителей республики к изучению религии. "Мы встречаемся с людьми, которые связали свою жизнь с религией, учимся у них, вдохновляемся их примером. Подобные мероприятия играют большую роль в профилактике экстремистских проявлений, так как показывают ислам таким какой он есть - красивым и понятным", - отметил замминистра.

Республиканский конкурс чтецов Корана проводится в Карачаево-Черкесии в седьмой раз с целью приобщения к чтению Корана и повышения уровня знаний по религии.