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Житель Колумбии выиграл в лотерею более $3,5 млн

По данным La FM, выигрышный билет был приобретен в одной из аптек города Медельин

БОГОТА, 22 ноября. /ТАСС/. Житель города Медельин выиграл в лотерею 13 млрд песо, что эквивалентно примерно $3 561 360. Об этом в воскресенье сообщила компания Baloto Revancha, которая организует лотереи в стране.

"На этот раз везунчик проживает в городе вечной весны (Медельин - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

По данным радиостанции La FM, выигрышный билет был приобретен в одной из аптек города.

В начале октября житель города Кали выиграл в лотерею 56,500 млн песо, что эквивалентно $14 722 092.

Теги
Колумбия
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