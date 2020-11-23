В аэропорту Шанхая провели 17 тыс. тестов на COVID-19 после выявления там заразившихся

ПЕКИН, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Шанхая распорядились насчет массового тестирования сотрудников грузового терминала международного аэропорта Пудун после выявления там случаев заражения новым коронавирусом. Как сообщило в понедельник городское руководство, с вечера воскресенья было проведено 17 719 тестов, из которых 11 544 дали отрицательный результат, еще 6 175 находятся в процессе обработки.

Тестирование было инициировано после того, как 20 ноября у одного из сотрудников грузового терминала был подтвержден коронавирус. В выходные дни заболевание также было выявлено у его супруги и одного из коллег. Кроме того, в карантин помещены еще 52 человека, которые поддерживали тесные контакты с инфицированным.

Как проинформировала в понедельник газета Global Times, массовая проверка началась в воскресенье около 15:00 по местному времени (10:00 мск) и длилась всю ночь. Пункт тестирования был организован на подземной парковке аэропорта. В материале также подчеркивается, что, согласно данным на 23:00 воскресенья (18:00 мск), воздушная гавань отменила 277 рейсов.

В понедельник в китайских социальных сетях появились видеозаписи и сообщения о том, что в Пудуне скопилось большое количество людей, которых якобы не выпускали из аэропорта. В публикациях также утверждалось, что, помимо сотрудников грузового терминала, анализ на коронавирус должны сдать и пассажиры. Однако в понедельник на пресс-конференции официальный представитель воздушной гавани заявил, что подобные меры касаются лишь "соответствующих лиц грузовой зоны аэропорта и не относятся к пассажирской зоне".