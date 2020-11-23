В Адыгее по инициативе ОНФ создали первый поисковый клуб для школьников

МАЙКОП, 23 ноября. /ТАСС/. Поисковый военно-патриотический клуб "Память", созданный в Адыгее по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта ОНФ), объединил школьников из разных районов республики, сообщила в понедельник пресс-служба общественной организации.

"С момента окончания Великой Отечественной войны прошло 75 лет, но до сих продолжаются поиски солдат и офицеров, погибших или без вести пропавших на фронте. Любая зацепка, даже, казалось бы, незначительная деталь об их судьбе - очень ценная информация как для родственников, так и для нас, потомков героев. Мы должны знать и помнить нашу историю, рассказывать о ней нашим детям. С этой целью и был создан поисковый клуб, участки которого - юные ребята смогут прикоснуться к истории, узнать интересные детали о судьбах солдат, боевых действиях, а самое главное, внести свой личный вклад в сохранение памяти о защитниках Родины ", - цитирует пресс-служба активиста регионального отделения ОНФ в Республике Адыгея, председателя регионального отделения поискового движения России Ивана Партного.

В деятельность клуба уже вовлечено около 200 ребят, которые займутся сбором информации о событиях, произошедших на территории Адыгеи в годы войны. Молодежь под руководством наставников - учителей и студентов специализированных вузов научится работать с картами, архивами Министерства обороны, будет изучать мемуары, газетные статьи, искать информацию об участниках войны в интернете, уточнили в пресс-службе ОНФ по региону.

Попробуют себя школьники и в роле журналистов. В своих публикациях юные корреспонденты будут освещать клубную деятельность, рассказывать о значимых событиях из истории своей малой родины или страны. Еще одним творческим направлением работы клуба станет изготовление художественных табличек, отражающих значимые события Великой Отечественной войны. Также участники поискового клуба будут следить за стеллажом и экспонатами музеев памяти, расположенных рядом с братскими могилами.

"ОНФ ведет масштабную работу в патриотическом направлении, реализуя ряд проектов, способствующих сохранению исторической памяти, увековечения подвига героев войны. Работа поискового клуба для школьников станет еще одной инициативой общественников, которая будет направлена в том числе на формирование у молодежи интереса к изучению истории Отечества, своей малой родины", - цитирует пресс-служба сопредседателя регионального штаба ОНФ, депутата Парламента республики, Героя России Эдуарда Цеева.

Адыгея в годы войны

Освобождение территории Адыгеи от фашистов началось в январе 1943 года со станицы Даховской. До конца января части Красной Армии изгнали оккупантов из Майкопа, Майкопского, Гиагинского, Кошехабльского и Шовгеновского районов. Красногвардейский район был освобожден 2 февраля, Теучежский - 4 февраля. 18 февраля 1943 года войска Красной Армии освободили Тахтамукайский район - аулы Афипсип и Псейтук. Этот день считается днем окончательного освобождения.

Из Адыгеи в годы войны было призвано 80 тыс. человек, более 33 тыс. из них погибли. Практически все они отмечены боевыми наградами, а 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы. На сегодняшний день в Адыгее проживают 87 фронтовиков.