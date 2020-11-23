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Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области

Людям и транспорту запретили приближаться к месту взрыва снарядов на складе под Рязанью

Проезд разрешен лишь по дорогам, ведущим в поселки Дегтярка, Журавлиха и Шелемишевские Хутора
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Что известно о пожаре на складе боеприпасов под Рязанью

ТАСС, 23 ноября. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Скопинского района Рязанской области закрыла для людей и транспорта зону в радиусе трех километров от воинской части, где в октябре взорвались боеприпасы. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале администрации Скопинского района.

Отмечается, что исключение сделано только для дорог, ведущих в поселки Дегтярка, Журавлиха и Шелемишевские Хутора. 

Как уточнили в администрации района, работы по ликвидации последствий ЧС все еще продолжаются. Власти просят жителей оперативно сообщать о найденных боеприпасах и их фрагментах.

Теги
РоссияРязанская областьПожар на складе боеприпасов в Рязанской области
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