Людям и транспорту запретили приближаться к месту взрыва снарядов на складе под Рязанью

Что известно о пожаре на складе боеприпасов под Рязанью

ТАСС, 23 ноября. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Скопинского района Рязанской области закрыла для людей и транспорта зону в радиусе трех километров от воинской части, где в октябре взорвались боеприпасы. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале администрации Скопинского района.

Отмечается, что исключение сделано только для дорог, ведущих в поселки Дегтярка, Журавлиха и Шелемишевские Хутора.

Как уточнили в администрации района, работы по ликвидации последствий ЧС все еще продолжаются. Власти просят жителей оперативно сообщать о найденных боеприпасах и их фрагментах.