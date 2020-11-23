Суд в Испании отклонил жалобу против ношения масок из-за пандемии коронавируса

МАДРИД, 23 ноября. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Испании отклонил обжалование, представленное жителем страны, против указа, обязывающего носить защитные маски из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в понедельник решении юридической инстанции.

"ВС отклонил обжалование подданного против указа Минздрава <...>, который регулировал условия обязательного использования масок во время кризисной ситуации, вызванной COVID-19, - говорится в решении суда. - Заявитель считал, что [указ] нарушает, среди прочего, его фундаментальные права на физическую и моральную неприкосновенность и честь". ВС счел, что введенная меря является законной и соразмерной для защиты здоровья населения.

В Испании маски нужно носить в обязательном порядке по всех общественных местах. За нарушение меры грозит штраф.