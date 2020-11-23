В РПЦ назвали необоснованными призывы закрыть храмы в пандемию

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Призывы закрыть храмы из-за роста числа заражений коронавирусом ничем не обоснованы и исходят от невоцерковленных людей, сказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.

"Ничем не обоснованные призывы закрыть храмы нас тоже очень беспокоят, потому что они как правило не имеют ни к церкви, ни к религиозной жизни никакого отношения. Надо сказать, что храм в жизни верующего человека - это место для посещения, заведомо более важное, чем супермаркет какой-нибудь или кафе, которые мы продолжаем посещать, хоть и с ограничениями. Просто так взять и закрыть доступ в храмы - такая мысль может прийти в голову только людям, которые, к сожалению, к храмовой жизни никакого отношения не имеют", - заявил он.

По мнению Кипшидзе, во время пандемии для верующих храм - это в первую очередь место, куда можно обратиться за духовной помощью. "К сожалению, те свидетельства, которые мы видим о большом количестве заболевших, о достаточно большом количестве почивших, в том числе священников, могут привести человека в состояние шока, когда он будет бояться окружающих, когда он совершенно замкнется в себе. <…> Чтобы преодолеть это состояние, человеку нужна духовная помощь: ему нужно посещать храмы, общаться со священником, получать слова утешения, в том числе и молитвы", - полагает он.

Еще весной, отметил зампред Синодального отдела, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Священный синод РПЦ утвердили инструкцию с правилами предосторожности при богослужениях, согласно которой во время пандемии предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточаются санитарные правила при совершении таинств - крещения, причастия и соборования. Кроме того, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ разработал правила совершения треб для священников, посещающих на дому или в лечебных учреждениях людей, находящихся в изоляции или заразившихся коронавирусом. Они предписывают использование средств индивидуальной защиты (СИЗ), одноразовых салфеток для причастия, ватных палочек для елеосвящения (помазания тела освященным елеем) и обязательную утилизацию этих предметов после совершения таинств.

"Я думаю, что священник, который осознает ответственность за прихожан, и прихожане, которые чувствуют ответственность друг за друга, надевают маски и соблюдают ограничения по соображениям ответственности друг за друга. Это очень важная мотивация - я, например, когда прихожу в храм, всегда использую маску для безопасности окружающих прежде всего", - заключил Кипшидзе.

О ситуации с коронавирусом

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 58,6 млн человек, около 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 114 502 случая заражения, выздоровели 1 611 445 человек, умерли 36 540. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.