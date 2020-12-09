Исследование Кардиффского университета и бренда Barbie: игры в куклы развивают эмпатию

Как игра в куклы влияет на развитие детей и при чем здесь эмоциональный интеллект и эмпатия

Бренд Barbie и психологи Кардиффского университета (Великобритания) провели исследование, которое подтвердило: игра в куклы способствует развитию эмпатии у детей. Даже если ребенок играет в одиночестве, он овладевает навыками обработки социальной информации. Эмпатия - ключевой социальный навык Эмпатия - это комплексное понятие, включающее умение определять потребности и желания других людей, соответствующим образом выстраивать собственное поведение, взаимодействовать, учитывая интересы других, принимать другие точки зрения и разрешать конфликты. Родители уделяют большое внимание развитию этих социальных навыков у своих детей. В июле 2020 года Barbie провела свой глобальный опрос 15 000 родителей детей в возрасте от 3 до 10 лет из 22 стран. Результаты опроса показали, что в общей сложности 91% родителей считают эмпатию ключевым социальным навыком, который они хотели бы видеть у своего ребенка. Примерно столько же - 92% - согласны с тем, что эмоциональный интеллект, включая эмпатию, важен для благополучного развития их ребенка. При этом считается, что данные умения формируются в процессе личного общения, то есть в ситуациях, когда ребенок оказывается в детском коллективе.

Правильная игра Проблема развития социальных навыков у детей вышла на первый план в 2020 году в связи с вынужденным карантином. С весны 2020 года население большинства стран оказалось в ситуации изоляции, дети лишились привычной возможности общаться со сверстниками, ходить в детский сад и школу. В ходе уже упомянутого опроса более 70% родителей признали, что обеспокоены тем, как локдаун и жизнь "взаперти" могли повлиять на младших членов семьи и их способность социализироваться. 74% опрошенных заявили, что готовы поощрять игры детей с игрушками, если поймут, что эти занятия помогут ребенку развить социальные и эмоциональные навыки. В рамках исследования, проведенного по заказу бренда Barbie, психологи университета Кардиффа выяснили, как развитие эмоционального интеллекта связано с характером игр, в которые играют дети. Всего в исследовании приняли участие 42 ребенка (20 мальчиков и 22 девочки). Их разделили на четыре группы, и у каждой было свое занятие: самостоятельная игра в куклы, игра в куклы вместе с другим человеком (научным сотрудником), игра на планшете в одиночку и игра на планшете вместе с другим человеком (научным сотрудником). Все время, что дети играли, на них были надеты специальные "шапочки" с датчиками, использующими технологию fNIRS. Датчики запускают световые сигналы, которые определяют уровень потока гемоглобина в разных участках мозга. Если уровень гемоглобина в каком-то из участков повышается, значит область в данный момент работает активнее. Для игры детям были предложены разноплановые наборы под условными названиями "Семья", "Животные" и "Дом мечты". С помощью этой методики удалось установить, что игра в куклы Barbie - причем и у мальчиков, и у девочек в одинаковой степени - активирует именно ту область мозга, которая отвечает за восприятие и обработку социальной информации, эмпатию и, следовательно, за эмоциональный интеллект. Известный семейный психолог, педагог и публицист Людмила Петрановская прокомментировала полученные результаты: "Ученые давно говорят о положительном влиянии игр на развитие детей, и современные технологии позволили наглядно это подтвердить. Исследование бренда Barbie, проведенное совместно с нейробиологами университета Кардиффа, впервые использует нейровизуализацию для получения данных о влиянии игры в куклы на развитие эмпатии. Причем исследователи выявили, какие зоны мозга активируются, когда ребенок играет самостоятельно. Оказалось, что те же самые зоны, которые связаны с обработкой социальной информации, в том числе с эмпатией и сопереживанием. То есть, разыгрывая с куклами Barbie сценки и диалоги, ребенок создает в своем воображении ситуации "настоящего" общения и переживает социальные эмоции, даже если других людей рядом нет".