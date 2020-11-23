Первая мобильная лаборатория по обучению детей безопасности на дорогах поступила в Пензу

ПЕНЗА, 23 ноября. /ТАСС/. Первая "Лаборатория безопасности", который представляет собой оснащенный учебными материалами автобус, предназначенный для обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах, поступила в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте правительства региона.

"Передача ключей [от автомобиля] состоялась в понедельник, 23 ноября. Оборудование автобуса позволяет моделировать дорожные ситуации и обучать поведению в максимально приближенных к реальным условиям", - отмечается в сообщении.

"Лаборатория безопасности" оборудована велосипедами, самокатами, демонстрационными стендами и макетами, моделями различных элементов улично-дорожной сети и транспорта. Автобус будет выезжать в отдаленные населенные пункты, где на его базе для детей будут проводиться уроки по безопасному поведению на дороге. По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, в случае эффективности проекта власти рассмотрят возможность приобрести еще несколько подобных машин.

Обучение детей безопасности на дорогах будет также проходить в центре по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, который создан на базе центра развития творчества детей и юношества в Пензе. Оборудование центра позволит моделировать возможные ситуации, которые может произойти на дороге, и отработать поведение детей в интерактивном формате.

Проект реализуется Российским союзом автостраховщиков совместно с Госавтоинспекцией МВД России, при поддержке Министерства просвещения, Министерства транспорта и ООО "Движение без опасности".