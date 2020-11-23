В Вологодской области построят три новые поликлиники к середине 2024 года

ВОЛОГДА, 23 ноября. /ТАСС/. Три новые поликлиники возведут в Вологодской области в 2023-2024 годах, на это региону выделено 2,1 млрд рублей из федерального бюджета. Медучреждения построят в микрорайоне Бывалово в Вологде, в растущем Зашекснинском районе Череповца и в селе Верховажье, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"Сегодня нам выделено 2,1 млрд рублей [из федерального бюджета] на строительство, начиная с 2022 года, трех крупных объектов: поликлиники в Вологде в микрорайоне Бывалово, поликлиники в Череповце, в Зашекснинском районе, а также лечебного корпуса центральной районной больницы в селе Верховажье", - сообщил глава региона на оперативном совещании областного правительства.

Он поручил департаменту финансов области выделить средства на проектирование поликлиник, чтобы начать строительство с 1 января 2022 года. Администрациям муниципалитетов совместно с Единой службой заказчика региона поручено оперативно решить вопросы с выделением земельных участков под застройку. "Осуществить строительство в Череповце и Вологде - до 1 сентября 2024 года, строительство лечебного корпуса ЦРБ в Верховажье - до 31 декабря 2023 года", - поручил глава региона.

Как отмечал ранее мэр Вологды Сергей Воропанов, поликлинику в строящемся, растущем микрорайоне ждут около 15 лет, жителям района очень неудобно ездить до поликлиники в центр города.

"В Вологде население микрорайона Бывалово в последние годы выросло на 20 тыс. человек. А за помощью узких специалистов жители по-прежнему ездят в соседний микрорайон, тратят время и нервы. На старую поликлинику нагрузка вдвое больше проектной. Новая же поликлиника позволит принимать медикам по 600 человек в смену. А в Череповце, в быстрорастущем Зашекснинском районе появится поликлиника на 800 мест", - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".