Протестующие из-за ограничения в Польше права на аборт устроили пикет у Минобразования

ВАРШАВА, 23 ноября. /ТАСС/. Жители польской столицы в понедельник вышли на ставшие традиционными в этот день недели антиправительственные демонстрации, протестуя против запрета абортов по причине патологии плода.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, более сотни участников акции собрались у здания Министерства образования Польши. Несколько человек приковали себя к воротам. Прибывшая на место полиция провела точечные задержания. Сообщается, что среди задержанных есть журналистка издания Gazeta Wyborcza.

Полиция через громкоговорители призывает всех собравшихся разойтись, так как из-за пандемии массовые собрания в республике запрещены. Подавляющее большинство участников акции пришли на демонстрацию в масках.

"Мы имеем право протестовать!", "Всех не арестуете", "Аборт - право, а не привилегия" - выкрикивают участники акции. Протестующих громкими сигналами поддерживают проезжающие мимо автомобилисты. В ближайшие часы участники акции планируют блокировать близлежащие улицы.

История протестов

Волна общественного негодования началась в Польше месяц назад в связи с принятием 22 октября Конституционным судом решения о том, что аборт по причине патологии плода противоречит основному закону страны. Это решение суда вступит в силу после его публикации в "Официальном вестнике". Когда это произойдет, пока неизвестно, так как правительство решило отложить публикацию. Однако рано или поздно официальное оглашение наступит, и с этого момента в стране могут остаться только две причины, позволяющие официально сделать аборт, - угроза жизни и здоровью матери или беременность вследствие изнасилования.

После решения суда протесты с участием сотен тысяч людей на протяжении двух недель почти ежедневно проходили в Польше более чем в 400 городах. Главные символы протеста - красная молния, вешалка и зонт. Противники запрета абортов даже высказывали свое недовольство у костелов, в ряде случаев дошло до прерывания воскресных богослужений. Неоднократно в разных городах доходило до стычек участников акций с полицией, был применен слезоточивый газ.

Организаторы протестов требуют отставки правительства и ухода правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского. В ближайшее время активисты протестного движения планируют организовать в стране массовую забастовку с участием разных компаний, отраслей и профсоюзов. Власти призывают участников демонстраций прекратить свою деятельность, так как это способствует распространению коронавируса.