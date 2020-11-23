Второй подрядчик не справился со сроками сдачи ФОКа в Медвежьегорске

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 ноября. /ТАСС/. Второй подрядчик, вышедший на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в карельском городе Медвежьегорске, не может выполнить контрактные обязательства в срок. Компания ООО "Алвани СПб" сдаст готовый спортивный объект с опозданием, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства республики.

Медвежьегорский ФОК начали строить в 2018 году по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта РФ" на 2016-2020 годы и аналогичной республиканской программе в рамках подготовки к празднованию 100-летия республики. С первым подрядчиком, обязавшимся сдать объект до 1 июля 2019 года, договор был расторгнут, новый контракт с петербургским застройщиком был заключен летом 2019 года, после чего сроки окончания работ уже продлевались с конца 2019 года на 2020 год.

"Установлено, что подрядчик - ООО "Алвани СПб" не соблюдает сроки и не может выполнить взятые на себя обязательства. Только сейчас строители заканчивают заниматься витражами и кирпичной кладкой, то есть тепловым контуром здания, и до сих пор не приступили к устройству внутренних коммуникаций и отделочным работам", - говорится в сообщении.

Помимо претензий к строительству самого объекта, у властей возникли вопросы и к благоустройству вокруг будущего спортивного центра. Из-за ошибок при установке бордюра рабочие не могут приступить к укладке асфальта. "Есть риски, что контракт в этом году так и не будет выполнен", - уточнили в пресс-службе.

На протяжении всего срока заказчик неоднократно выставлял претензии к работе подрядной организации, применялись штрафы. По поручению главы региона Артура Парфенчикова Минстрой Карелии составит еженедельный график сдачи работ по ФОКу.

"ФОК Медвежьегорска будет достроен и введен в эксплуатацию, однако ввиду указанных обстоятельств это произойдет уже во втором полугодии следующего года", - сообщает пресс-служба со ссылкой на главу республики.