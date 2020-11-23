Калининградская больница получит до €500 тыс. на оснащение паллиативного отделения

КАЛИНИНГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Городская больница №2 в Калининграде получит до €500 тыс. на оснащение паллиативного отделения в рамках программы приграничного сотрудничества "Литва - Россия" на 2014-2020 годы. Средства направят на закупку дорогостоящей медицинской техники, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Городская больница №2 в Калининграде получит почти полмиллиона евро на оснащение паллиативного отделения. Покупка анестизиологического комплекса, автоматического анализатора крови и другой дорогостоящей медицинской техники будет профинансирована в рамках программы приграничного сотрудничества "Литва - Россия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Калининградская горбольница участвует в программе в партнерстве с больницей паллиативной помощи города Клайпеды с проектом "Развитие служб хосписной и паллиативной помощи на приграничных территориях". Общий бюджет этого проекта свыше €986 тыс., 90% из которых грантовые средства программы. Больница в литовской Клайпеде направит свою половину гранта на ремонт помещения больницы и закупку оборудования. Калининградская - планирует закупить анестезиологический комплекс, мониторы пациента, монитор дефибриллятора, автоматический анализатор крови, аппараты для рентгена и УЗИ, видеоэндоскопическую систему и централизованную систему подачи медицинских газов и вакуума.

По словам министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко, регион с большим вниманием изучает лучшие практики в развитии паллиативной медицинской помощи как самостоятельного направления в медицине. "Сегодня этому уделяется особое внимание во всем мире, и мы готовы применять все, что поможет эффективно организовать работу этих подразделений в наших лечебных учреждениях", - приводит пресс-служба его слова.

Калининградская область реализует программы приграничного сотрудничества "Россия - Польша" с общим объемом финансирования €62,3 млн и "Россия - Литва" - €25 млн на период с 2014 года по 2020 год. Средства на исполнение программ выделяются Россией и Евросоюзом. Цель - поддержка сотрудничества в социальной, экологической, экономической и институциональной сферах, сохранение культурного и исторического наследия. Проект медиков из Калининграда и Клайпеды - один из 39 проектов, заявленных на участие в программе приграничного сотрудничества "Литва-Россия" 2014-2020 гг.