Улицы Петербурга украсят к Новому году постерами с детскими рисунками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Постеры с детскими рисунками, выбранными по итогам первого конкурса юных художников "Праздничный Петербург", будут установлены на улицах города к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре.

"Детские рисунки украсят петербургские улицы в новогодние праздники. Почти 50 работ было отобрано с этой целью по итогам I межрегионального архитектурно-художественного конкурса для школьников и студентов "Праздничный Петербург", - говорится в сообщении.

По итогам конкурсного отбора, который проводился в два этапа - с 1 по 26 октября и с 2 по 6 ноября, лауреатами были признаны 42 участника. Всего в номинациях "Живопись" и "Графика" было представлено 188 рисунков школьников и студентов средних профессиональных образовательных учреждений Петербурга, Москвы и Архангельска. Восемь работ юных художников получили специальные дипломы жюри.

Отмечается, что рисунки переданы в Городской центр рекламы и праздничного оформления, специалисты которого разместят их на постерах в преддверии новогодних и рождественских праздниках.

В пресс-службе добавили, что прием работ в номинации "Декоративно-прикладное творчество" продлен до 20 декабря. Новогодние игрушки, сделанные руками участников, украсят новогодние елки в парадных залах Санкт-Петербургского союза архитекторов и комитета по градостроительству и архитектуре. В положении конкурса отмечается, что приветствуются работы в ретро-стиле.

Как ранее сообщали в пресс-службе городского комитета по печати, первые элементы оформления города к новогодним праздникам появились в Центральном районе 11 ноября. Полностью улицы Петербурга будут украшены до 20 декабря. В этом году на Дворцовой площади будет установлена 25-метровая живая ель, которую привезут из Всеволожского района Ленобласти. За ее установку высказалось большинство петербуржцев в ходе интернет-голосования, которое проводилось с 15 по 22 октября. Елка будет украшена в ретро-стиле.