Индейкам, которых "помилует" Трамп, выбрали имена Кукуруза и Початок

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Индейки, которых в этом году по традиции "помилует" президент США Дональд Трамп перед празднованием Дня благодарения, получили имена Кукуруза и Початок. Птиц в понедельник представили журналистам на специально организованной пресс-конференции в отеле Willard InterContinental в центре Вашингтона.

Сама "церемония помилования" пройдет в Розовом саду Белого дома во вторник. Пока все желающие могут выбрать, какая именно из двух индеек станет главной "национальной индейкой Дня благодарения". Голосование организовано на страницах Белого дома в соцсетях.

Президенту всегда по традиции привозят двух птиц - главную праздничную индейку и ее "дублера" на случай непредвиденной ситуации в последние минуты перед церемонией. "Помилование", однако, предусмотрено для обеих. Как сообщили на пресс-конференции, птиц после посещения резиденции американского лидера отправят жить в Университет штата Айова.

Первым из президентов символическую церемонию "помилования" индеек провел в 1863 году Авраам Линкольн. Тогда же он издал прокламацию, гласившую, что каждый четвертый четверг ноября объявляется Днем благодарения. Ежегодной традиция стала с 1947 года, когда главой Белого дома был Гарри Трумэн. Отмечать День благодарения американцы начали с 1621 года, когда первые поселенцы на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили воздать за это хвалу Господу. Был накрыт стол, пригласили и индейцев, которые помогли им выжить. Те принесли с собой диковинную птицу, которую отцы-пилигримы назвали индейкой. Постепенно она стала неизменным атрибутом этого праздника.